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لبنان

بـ"فادي 3"... إليكم ما قصفه "حزب الله"

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:15
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف مستعمرة روش بينا بصليات ‏صاروخية".‏
 
كما أفاد "الحزب" أنّه "قصف قاعدة شمشون (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3".
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