أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف مستعمرة روش بينا بصليات ‏صاروخية".‏



Advertisement كما أفاد "الحزب" أنّه "قصف قاعدة شمشون (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3".