Advertisement

لبنان

تحذير جديد.. هذا ما طلبه الجيش الإسرائيلي من اللبنانيين

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:19
A-
A+
Doc-P-1251218-638627917988733333.jpeg
Doc-P-1251218-638627917988733333.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "سكان لبنان الذين غادروا المنشآت التي تحتوي على أسلحة لحزب الله من العودة إليها لأنها قد تقصف لاحقا". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أدرعي بعد اغتيال قبيسي: نركز على تصفية قادة حزب الله
lebanon 24
24/09/2024 22:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 3 غارات اسرائيلية على برج الشمالي ولا اصابات
lebanon 24
24/09/2024 22:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان على جبل الريحان
lebanon 24
24/09/2024 22:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان تستهدفان بلدة عدلون بالقرب من معمل طيبات
lebanon 24
24/09/2024 22:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

أدرعي

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2024-09-24
15:17 | 2024-09-24
15:13 | 2024-09-24
15:08 | 2024-09-24
14:36 | 2024-09-24
14:34 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24