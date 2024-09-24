تحذير جديد.. هذا ما طلبه الجيش الإسرائيلي من اللبنانيين

حذّر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "سكان لبنان الذين غادروا المنشآت التي تحتوي على أسلحة لحزب الله من العودة إليها لأنها قد تقصف لاحقا".

Advertisement