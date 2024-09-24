إقفال الحضانات حتى نهاية الأسبوع

نظرًا لتمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحسبا من التطورات، يعلن وزير الصحة العامة فراس الابيض قراره إقفال كافة حضانات الأطفال حتى نهاية الأسبوع على كل الأراضي اللبنانية.

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