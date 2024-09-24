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لبنان

إقفال الحضانات حتى نهاية الأسبوع

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:41
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نظرًا لتمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحسبا من التطورات، يعلن وزير الصحة العامة فراس الابيض قراره إقفال كافة حضانات الأطفال حتى نهاية الأسبوع على كل الأراضي اللبنانية.
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