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لبنان

تطورات اللحظة المصيرية بين الجميّل وجنبلاط

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:46
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أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إتصالاً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وجرى التداول في التطورات في هذه اللحظة المصيرية، كما تم التوافق على ابقاء الاتصالات متواصلة.
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جنبلاط

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