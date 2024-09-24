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لبنان

غارات مُكثّفة... إليكم المناطق التي شهدت قصفاً إسرائيليّاً

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:45
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بعدما استهدف العدوّ الإسرائيليّ منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة غارات على عريض مرجعيون.
 
 
كما استهدف العدوّ أطراف بلدات في صور وبنت جبيل، وخصوصاً في الشهابية وبرج قلاوي وجناتا وطورا ومعروب والرمادية ومجدلزون.
 
 
كذلك، أغارت طائرات العدوّ على بلدة تولين.
 
 
كما شنّ العدوّ سلسلة غارات على مناطق مفتوحة بين إقليم الخروب وقضاء جزين، سُمِعَت أصواتها في مدينة صيدا.
 
 
وأغار العدوّ أيضاً على بلدة مصيلح وعين قانا وكفررمان وجبشيت ونهر صريفا والمروانية وبافليه ومجدل سلم وعيناثا ووادي زفتا والطيبة.
 
 
إلى ذلك، قصفت طائرات العدوّ منزلاً فيبلدة عنقون.
 
 
وفي البقاع، أغارت مسيّرة إسرائيليّةعلى منزل في سهل بلدة طاريا.
 
 
 
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