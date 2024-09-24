فندق "كواليتي إن" يستقبل الوافدين من الجنوب.. سلام: الفيحاء عاصمة الوحدة الوطنية

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كتب وزير الاقتصاد و التجارة أمين سلام على منصة "اكس": "أُعلن بصفتي وزير وصاية على معرض الرئيس رشيد كرامي الدولي ، فتح ابواب "فندق كواليتي إن" لإستقبال أهلنا فردا فردا تحت سقف هذا الفندق، فهم أصحاب المكان وليسوا ضيوفا... ‏فتبعا للقاءاتي بأهالي مدينة طرابلس الفيحاء وشعوري بلهفتهم للمشاركة بأسلوبهم الوطني لمواجهة العدوّ الإسرائيلي ومقاومته بأن يكون لهم دور تضامني بإستقبال وإيواء وتقديم المساعدة لأهالي الجنوب والبقاع وكل من يتعرض للإعتداءات الدموية الصهيونية، في منازلهم في محافظة الشمال.‏لذا، وإنطلاقاً من هذا الحسّ الإنساني والوحدة الوطنية التي أثلجت قلبي، أدركتُ مجدداً أن لبنان وطن نهائي لكل أبنائه.‏أهلاً وسهلا بكم في عاصمة الشمال طرابلس الفيحاء عاصمة الثقافة العربية وعاصمة الوحدة الوطنية".