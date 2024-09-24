المحروقات.. فياض تمنى على المواطنين عدم التهافت على محطات التوزيع

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ترأس وزير الطاقة والمياه وليد فياض اجتماعا ضمّ رئيس تجمع الشركات المستوردة مارون الشماس وممثل موزعي المحروقات فادي ابوشقرا وامين سر المحطات حسن جعفر.وتناول البحث وضع قطاع المحروقات في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي. بنتيجة الاجتماع و المعطيات.وطمأن الوزير فياض المواطنين الى "توافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط"، مؤكدا "ان لا ازمة بنزين او مازوت"، ومتمنيا "عدم التهافت على محطات التوزيع".وطلب الوزير فياض من الحاضرين اعطاء الاولوية لمناطق الجنوب لتعويض النقص الذي حصل بالامس, والذي نتج عن الزحمة الخانقة على الخط الساحلي ما منع الصهاريج من تسليم حمولتها الى المحطات.