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لبنان

عمان: الغارات على لبنان تمثل تصعيداً خطيراً

Lebanon 24
24-09-2024 | 10:11
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أدانت وزارة الخارجية العمانية، في بيان اليوم الثلاثاء، الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على لبنان.


واعتبرت في بيانها ان غارات العدو على لبنان تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
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