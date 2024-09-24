عن ابراهيم القبيسي.. إليكم ما قاله مصدر أمني إسرائيلي

قال مصدر أمني إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية أن القيادي في "حزب الله" إبراهيم القبيسي، الذي استهدفته إسرائيل في الغبيري، تمت ترقيته قبل أيام فقط بسبب الاغتيالات في صفوف كوادر الحزب.

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وأضافت أنه كان تحت الإشراف المباشر للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.