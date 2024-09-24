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لبنان

عن ابراهيم القبيسي.. إليكم ما قاله مصدر أمني إسرائيلي

Lebanon 24
24-09-2024 | 10:08
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قال مصدر أمني إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية أن القيادي في "حزب الله" إبراهيم القبيسي، الذي استهدفته إسرائيل في الغبيري، تمت ترقيته قبل أيام فقط بسبب الاغتيالات في صفوف كوادر الحزب.
 
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وأضافت أنه كان تحت الإشراف المباشر للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. 

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