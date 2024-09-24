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لبنان

"إذا لم يتوقف نصر الله ".. غانتس يكشف ما سيقوم به الجيش الإسرائيلي!

Lebanon 24
24-09-2024 | 10:08
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أعلن الوزير الإسرائيلي السابق بيني غانتس، أنّه "لدى الحكومة وقوات الأمن الدعم الكامل لمواصلة العمل لإعادة سكان الشمال بأمان".

وأشار غانتس إلى أنّه "إذا لم يتوقف نصر الله عن إطلاق الصواريخ سنضطر إلى القيام بعملية برية لإعادة سكان الشمال".
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بيني غانتس

وزير إسرائيلي

سكان

الشمال

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