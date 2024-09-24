4 شهداء و6 جرحى في النبي ايلا

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه تمّ انتشال 4 شهداء و6 جرحى، من تحت أنقاض المبنى المنهار في بلدة النبي ايلا في البقاع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك شخصين مفقودين.

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وكان العدوّ الإسرائيلي استهدف المبنى ما أدى إلى انهياره.