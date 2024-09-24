رسالة من نتنياهو إلى اللبنانيين: حربنا ليست معكم

أفادت وكالة "رويترز" أنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو قال "سنُواصل ضرب "حزب الله".

وأضاف نتنياهو: "سنُواصل ضرب كل من لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه".

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وتابع: أقول لشعب لبنان إن حربنا ليست معكم وإنما مع "حزب الله".