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لبنان

رسالة من نتنياهو إلى اللبنانيين: حربنا ليست معكم

Lebanon 24
24-09-2024 | 10:30
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أفادت وكالة "رويترز" أنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو قال "سنُواصل ضرب "حزب الله".
 
 
وأضاف نتنياهو: "سنُواصل ضرب كل من لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه".
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وتابع: أقول لشعب لبنان إن حربنا ليست معكم وإنما مع "حزب الله".
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