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لبنان

بايدن حذر من اتساع حرب لبنان: نعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط

Lebanon 24
24-09-2024 | 10:37
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن واشنطن تعمل على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
 
 
وحذر بايدن من "حرب شاملة" في لبنان، موضحا أن "الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا للصراع اللبناني الإسرائيلي". ورأى أن حزب الله هو من بدء هجماته على إسرائيل، معتبرا أن الحل الدبلوماسي هو المسار الأمثل لتحقيق السلام للبنانيين والإسرائيليين.
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وقال: "نعمل على التوصل لحل دبلوماسي بشأن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".
 
وأضاف: التقدم نحو السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، سيكون ضمانة للاستقرار في المنطقة ويحد من التهديدات الإيرانية"، وتابع: " علينا منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".
 
 

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