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لبنان

بعد انتهاء دعم الطحين... سعر جديد لربطة الخبز!

Lebanon 24
24-09-2024 | 10:51
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أعلن أمين سر اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان نعيم الخواجة، انتهاء دعم الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي بعد انتهاء قرض البنك الدولي اليوم الثلاثاء 24 ايلول 2024،  ليصبح سعر ربطة الخبز 65000 ليرة لبنانية في صالات الافران .
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وبعد انتهاء كميات القمح المعد للطحن والمدعوم من خلال قرض البنك الدولي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارا حمل الرقم 42 / ح ش / 2024 يتعلق بتعديل القرار رقم 40 / ح ش تاريخ 18 / 9 / 2024 القاضي بتحديد السعر والوزن للخبز اللبناني الابيض.
 

وحدد القرار سعر ربطة الخبز 850 غراما حجم وسط بـ65000 ليرة لبنانية في الفرن للمستهلك، و62000 ليرة لبنانية من الفرن الى الموزع، و70000 ليرة من الموزع الى المحلات التجارية، وفي المحلات التجارية الى المستهلك ب 77000 ليرة لبنانية.

وحصر القرار انتاج الخبز الابيض بالاحجام والاوزان الواردة في القرار على الايقل قطر الرغيف حجم وسط عن 35 سنتم وبين 25 و28 سنتم في الربطة حجم صغير زعلى ان يطبق القرار اعتبارا من 25 ايلول الجاري اييوم غد الاربعاء. (lbci )
 

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