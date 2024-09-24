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لبنان

بصلية ‏صاروخية.. "الحزب" وضع هذه المستوطنة في مرمى نيرانه

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:18
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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الثلاثاء، انه استهدف مستوطنة هجوشريم بصلية ‏صاروخية.


وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصفنا يوم الثلاثاء 24-09-2024 مستوطنة هجوشريم بصلية ‏صاروخية".
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