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لبنان

العدو يكثف غاراته.. هذه آخر المستجدات في الجنوب والنبطية

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:36
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يتواصل العدوان الجوي الاسرائيلي بشكل عنيف وكثيف، مستهدفا عشرات القرى والبلدات في مختلف الاقضية في محافظتي الجنوب والنبطية وآخرها غارات استهدفت بلدات تبنين، تولين، المنصوري، كفركلا، الخيام النبطية الفوقا، اطراف كفررمان وعرب الجل.
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وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف العدو لـ: عرب الجل، سنيا، جباع، الحنية، السلطانية، الزرارية، الخرايب، انصار، الخيام، قبريخا، قلاوي، البيسرية، سجد، مرتفعات اقليم التفاح ووادي برغز.
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