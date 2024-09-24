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لبنان

"المستقبل" بحث في تداعيات العدوان الإسرائيلي وجهود إغاثة النازحين في كل المناطق

Lebanon 24
24-09-2024 | 11:49
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عقد المكتب التنفيذي لـ"تيار المستقبل"، اجتماعا طارئا اليوم، برئاسة أمينه العام أحمد الحريري، خصصه بحسب بيان عنه، لـ "البحث في تطورات وتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ومواكبة جهود إغاثة وإيواء النازحين من أهلنا في كل المناطق، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الأزمات والكوارث وأجهزة الدولة ومؤسساتها والهيئات المحلية".
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وشدد المكتب التنفيذي على "موقف الرئيس سعد الحريري بواجب التضامن الوطني أخلاقيا وسياسيا مع أهلنا النازحين واحتضانهم"، منوها بـ"مضمون كلمة رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري، خلال تمثيلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نيويورك، والتي رفعت خلالها الصوت أمام العالم أجمع تجاه ما يعيشه لبنان وشعبه من مخاطر وظروف صعبة ونزوح نتيجة تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه واستهدافه للأحياء السكنية وارتكابه للمجازر بحق المدنيين".

وإذ جدد الدعوة إلى "المزيد من الوحدة والتضامن والتكاتف بين كل اللبنانيين"، قرر "إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات".
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