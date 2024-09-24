تأمين مراكز ايواء لحوالي 10 الآف نازح في مدينة بيروت

بتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تعمل خلية إدارة الأزمات والكوارث في محافظة مدينة بيروت على مدار الـ 24 ساعة والتي تتألف من الصليب الاحمر اللبناني ، فوج اطفاء بيروت ، فوج حرس بيروت، فرقة طوارئ بلدية بيروت والفرق الفنية التابعة للبلدية، على تأمين مراكز الإيواء للاخوة النازحين من القرى الجنوبية جراء الاعتداءات الاسرائيلية التي طالت منازلهم وقراهم.

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وقد تم خلال الساعات الماضية تأمين حوالي 10 الآف شخص في مراكز إيواء في حوالي 45 مدرسة ومجمع مهني في مدينة بيروت، تم بالاضافة الى تأمين وجبات طعام يتم توزيعها تباعاً على الاخوة النازحين، بالاضافة الى التعاون مع عدد من الجمعيات التي قامت بتأمين عدد من الفرش والمخدات وحرامات اضافة الى المياه وأدوية وغيرها من المواد الضرورية، على أن يتم استكمال تأمين كافة المستلزمات والمواد المطلوبة لجميع النازحين.



