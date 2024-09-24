جعجع استقبل لودريان: إذا لم يدع بري الى جلسة لانتخاب رئيس في هذا الظرف فمتى سيدعو؟

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي رافقه السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسية ماري فافرال، بحضور النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان ومن الجهاز طوني درويش.

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وتطرق الجانبان في اللقاء الذي استغرق ساعة، الى المستجدات السياسية ولا سيما التطورات على الساحة اللبنانية، ليتبعه خلوة بين لودريان وجعجع استمرت اكثر من ربع ساعة.

وفي دردشة مع الاعلاميين، أكد جعجع انه أبلغ "الضيف الفرنسي استعداد القوات اللبنانية في اي وقت من الاوقات، للمشاركة في جلسة يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للبلاد"، مشددا على انه "بات عليه القيام بهذه الخطوة الأساسية، وخصوصا في خضم هذه المرحلة الدقيقة، فإذا لم يدع لجلسة في هذا الظرف متى سيدعو؟".