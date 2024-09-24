ستقوم بنشر جنودٍ... دولة عظمى تضع خططاً لإجلاء مواطنيها من لبنان

كشفت صحيفة "التايمز" أنّ وزارة الدفاع البريطانية تضع خططا لإجلاء البريطانيين من لبنان.

وأضافت أنّه "يتوقع نشر مزيد من القوات البريطانية في قبرص للمساعدة في الإجلاء من لبنان".