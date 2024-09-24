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لبنان

ستقوم بنشر جنودٍ... دولة عظمى تضع خططاً لإجلاء مواطنيها من لبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 12:33
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كشفت صحيفة "التايمز" أنّ وزارة الدفاع البريطانية تضع خططا لإجلاء البريطانيين من لبنان.
 
 
وأضافت أنّه "يتوقع نشر مزيد من القوات البريطانية في قبرص للمساعدة في الإجلاء من لبنان".
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