للمرة الثانية اليوم.. "الحزب" يقصف هذه القاعدة العسكرية الاسرائيلية

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اعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم انه استهدف للمرة الثانية قاعدة دادو بـ ‏‏40 صاروخاً. ‏وجاء في بيانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصفنا يوم الثلاثاء 24-09-2024 للمرة الثانية قاعدة دادو بـ ‏‏40 صاروخاً". ‏