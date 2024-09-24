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لبنان

الرقم ارتفع.. كم بلغت حصيلة الغارة على بلدة النبي ايلا؟

Lebanon 24
24-09-2024 | 13:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بارتفاع حصيلة إنهيار مبنى سكني في بلدة النبي ايلا، جراء الغارة الإسرائيلية.

ووفقاً للمعلومات، هناك 6 جرحى وارتقى 6 شهداء ولا مفقودين.


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النبي ايلا

غارة

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