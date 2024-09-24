Advertisement

لبنان

استشهاد أمين سر قائمقامية صور ونجله

Lebanon 24
24-09-2024 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1251342-638628055772281568.png
Doc-P-1251342-638628055772281568.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهد أمين سر قائمقامية صور علي سرور ونجله، في إحدى الغارات الإسرائيلية على بلدة البازورية جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو حبيب: عدد النازحين في جنوب لبنان يقترب من النصف مليون شخص
lebanon 24
25/09/2024 00:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله حول منطقة جنوب لبنان إلى منطقة قتال
lebanon 24
25/09/2024 00:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان
lebanon 24
25/09/2024 00:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نقصف الآن أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
25/09/2024 00:59:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

جنوب لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2024-09-24
16:55 | 2024-09-24
16:37 | 2024-09-24
16:32 | 2024-09-24
16:29 | 2024-09-24
16:23 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24