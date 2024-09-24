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لبنان

أمير قطر: لا أحد يعلم إلى أي حد ستتدهور الحرب في لبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:05
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تميم بن حمد آل ثاني
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وصف أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء أنّ "ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين إبادة جماعية ونعارض استهداف المدنيين من كل طرف ولا يوجد شريك إسرائيلي للسلام على يد الحكومة الحالية".
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تابع "العدوان على الشعب الفلسطيني هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم والمواثيق الدولية ولا معني للحديث عن الأمن والسلام والاستقرار بالعالم ما لم ترافقه خطوات عملية تقود لوقف الحرب".


وإعتبر أمير قطر أنّ "المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة وزوال الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ليس منة أو مكرمة من أحد".

وأشار إلى أنّ "دولة قطر اختارت الاضطلاع بجهود الوساطة سعيا منها لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن وسنواصل بذل الجهد مع شركائنا حتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم في غزة وإطلاق سراح الأسرى".

وطالب أمير قطر إسرائيل بوقف العدوان الذي تشنّه على لبنان وإسرائيل، قائلاً: "أوقفوا العدوان على غزة وأوقفوا الحرب على لبنان"، مضيفاً " إسرائيل تشن حربا على لبنان ولا أحد يعلم إلى أي حد يمكن أن تتدهور هذه الحرب".
 
وقال: "تفجير وسائل الاتصالات اللاسلكية في لبنان جريمة كبرى وإسرائيل تعرف أن الحرب لن تجلب السلام وعليها إيقاف الحرب على غزة ولبنان".

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