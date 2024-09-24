حجار اجتمع مع المسؤولين بغرفة العمليات في بلدية صيدا

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اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار خلال جولة جنوبية، مع المسؤولين في غرفة العمليات في بلدية صيدا للتنسيق بهدف تأمين حاجات النازحين اللبنانيين في المدينة صيدا، حيث تم تأمين ١٠ آلاف ليتر من المازوت لمراكز الإيواء في صيدا.بعدها، جال حجار في بلدة مغدوشة على مراكز الإيواء في ثانوية مغدوشة الرسمية، ابتدائية وتكميلية مغدوشة الرسمية ومهنية مغدوشة الرسمية للاطلاع على حاجات النازحين على الأرض.كما واكب مع فريق عمل الوزارة منذ أمس عملية تأمين المساعدات الأساسية لمراكز الإيواء، حيث بدأ وصول المساعدات من منظمة اليونيسف وACF، وهي عبارة عن مياه ومواد تنظيف ومستلزمات للنظافة الشخصية، إضافة إلى كمية من الفرش عبر World Vision و SHEILD وIOM.بعد مغدوشة، تفقد حجار مراكز الإيواء في كل من روم، بكاسين، جزين وبنواتي لمواكبة عملية توزيع المساعدات الأساسية لهذه المراكز.