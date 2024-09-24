Advertisement

لبنان

عاجل.. استهداف سيارة على الطريق بين بلدتي سحمر ويحمر

Lebanon 24
24-09-2024 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1251350-638628066203391684.jpeg
Doc-P-1251350-638628066203391684.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف سيارة على الطريق بين بلدتي سحمر ويحمر.



ووفقاً للمعلومات، استهدفت غارة من الطيران المسير سيارة على الطريق بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي بالقرب من مدرسة مبرات الإمام الحسين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة اسرائيلية تستهدف بلدة يحمر الشقيف وبلدة عيتيت
lebanon 24
25/09/2024 00:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف مستودعات السجاد في سحمر
lebanon 24
25/09/2024 00:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
من سحمر.. شهيد جديد في التفجيرات التي وقعت أمس الأربعاء
lebanon 24
25/09/2024 00:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط شهداء في بلدة سحمر
lebanon 24
25/09/2024 00:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24

سحمر

يحمر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2024-09-24
16:55 | 2024-09-24
16:37 | 2024-09-24
16:32 | 2024-09-24
16:29 | 2024-09-24
16:23 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24