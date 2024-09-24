عاجل.. استهداف سيارة على الطريق بين بلدتي سحمر ويحمر

أفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف سيارة على الطريق بين بلدتي سحمر ويحمر.







ووفقاً للمعلومات، استهدفت غارة من الطيران المسير سيارة على الطريق بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي بالقرب من مدرسة مبرات الإمام الحسين.

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