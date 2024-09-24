لمواكبة الوضع المستجد.. إنشاء لجنة طوارئ طبية مركزية في التيار الوطني الحر

أعلنت المهن الطبية في التيار الوطني الحر، أنه في ضوء التطورات الراهنة والحرب على لبنان التي أدت إلى خسائر بشرية كبيرة وحركة نزوح كثيفة، عن إنشاء لجنة طوارئ طبية مركزية، تضم اختصاصيين ومتطوعين، للإستجابة لمتطلبات الوضع المستجد، آملين في أن تمرّ هذه الغيمة السوداء عن وطننا العزيز لبنان في أقرب وقت ممكن.

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