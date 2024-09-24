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لبنان

غالانت:سنستمر حتّى تحقيق أهدافنا!

Lebanon 24
24-09-2024 | 13:27
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء أنّ "حزب الله تلقى سلسلة ضربات على قيادته وسيطرته ومقاتليه ووسائل القتال".

تابع غالانت "مستعدون لمزيد من الضربات ضد حزب الله"، مضيفاً "سنستمر حتّى تحقيق أهدافنا لإعادة سكان الشمال لمنازلهم".
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يوآف غالانت

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حزب الله

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