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لبنان

أمينة سر محافظة لبنان الشمالي: العمل على استقبال النازحين مستمر

Lebanon 24
24-09-2024 | 13:35
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تابعت لجنة طوارىء محافظة لبنان الشمالي تنفيذ توصيات وخطة لجنة الطوارىء الحكومية وتعكف على استقبال ومتابعة أوضاع النازحين الوافدين إلى الشمال.
وفي السياق، أشارت أمينة سر محافظة لبنان الشمالي إيمان الرافعي إلى أن "العمل على استقبال النازحين مستمر"، لافتة إلى أن "المعهد الفندقي في مدينة الميناء استقبل العدد الكامل، وفق قدرته الاستيعابية وفتحت أبواب مدرسة الجديدة في منطقة التل، على أن يصار إلى الانتقال إلى بلدة القلمون لافتتاح مراكز إضافية، بعد اعتماد مدرسة الجديدة وفرح أنطون ومي الرسمية الاولى والثانية".
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وقالت: "إن العدد على مستوى الشمال بلغ 1600 نازح في ساعات الظهيرة، وأتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 3000 في غضون الساعات المقبلة".
وأشارت إلى أن "العدد هذا سجل في مراكز الإيواء المخصصة من قبل لجنة الطوارئ في الشمال"، لافتة إلى أن "الدور والمباني الخاصة استقبلت بدورها المزيد من العائلات النازحة، وهو عدد لا يستهان به أيضا". (الوكالة الوطنية)
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