عن ضربة الضاحية.. هكذا علّق الجيش الإسرائيلي!

علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغازي على عملية الضاحية الجنوبية، قائلاً: " لا نزال نتحقق من النتائج الّتي استهدفت قادة لحزب الله أخيراً".

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أضاف " نعمل في الشمال بإصرار وحققنا الكثير ضد حزب الله وكانت العملية الأكبر يوم أمس"، مؤكداً "ضربنا أهدافا خطيرة لحزب الله وسنواصل ذلك".

وعن إمكانية استهداف نصرالله، أجاب هاغاري: "لا أحد محصنًا ضد نيراننا".



تابع" سنواصل تقليص قوات وقدرات حزب الله ونركز على ضرب قدرات حزب الله الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل"، مشيراً إلى أنّه " نعمل بشكل ممنهج من أجل إعادة مواطنينا في الشمال".



وأكّد هاغاري "نرصد صواريخ وأسلحة حزب الله داخل منازل المدنيين وحزب الله حول آلاف المنازل المدنية جنوبي لبنان لمخازن أسلحة".















