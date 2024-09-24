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لبنان

عن ضربة الضاحية.. هكذا علّق الجيش الإسرائيلي!

Lebanon 24
24-09-2024 | 14:07
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علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغازي على عملية الضاحية الجنوبية، قائلاً: " لا نزال نتحقق من النتائج الّتي استهدفت قادة لحزب الله أخيراً".
 
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أضاف " نعمل في الشمال بإصرار وحققنا الكثير ضد حزب الله وكانت العملية الأكبر يوم أمس"، مؤكداً "ضربنا أهدافا خطيرة لحزب الله وسنواصل ذلك".
 
وعن إمكانية استهداف نصرالله، أجاب هاغاري: "لا أحد محصنًا ضد نيراننا".

تابع" سنواصل تقليص قوات وقدرات حزب الله ونركز على ضرب قدرات حزب الله الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل"، مشيراً إلى أنّه " نعمل بشكل ممنهج من أجل إعادة مواطنينا في الشمال".

وأكّد هاغاري "نرصد صواريخ وأسلحة حزب الله داخل منازل المدنيين وحزب الله حول آلاف المنازل المدنية جنوبي لبنان لمخازن أسلحة".







 
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