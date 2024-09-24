"حزب الله" طلب من إيران مهاجمة اسرائيل.. فكيف ردت؟

طلب حزب الله من إيران، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل، لكن الإيرانيين تحفظوا على الخطوة، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الأميركي.

وقال الموقع إن رد طهران على طلب حزب الله بالانضمام للقتال ضد إسرائيل "لم يكن إيجابيا"، مضيفا أن طهران أبلغت الحزب بأن "التوقيت غير مناسب لشن هجوم ضد إسرائيل.