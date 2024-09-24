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لبنان
أدرعي بعد اغتيال قبيسي: نركز على تصفية قادة حزب الله
Lebanon 24
24-09-2024
|
15:13
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل تجريد حزب الله من قدراته وتركز على تصفية قادته.
وأضاف في منشور على منصة إكس "في الغارة في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت قضينا على المدعو إبراهيم قبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله الى جانب قائديْن أخريْن من الوحدة الصاروخية على الأقل".
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وأردف أدرعي "لقد شكل قبيسي عنصرًا له خبرة خاصة في تفعيل الصواريخ بما فيها الصواريخ الموجهة بدقة وكان مسؤولًا عن سلسلة من العمليات ضد إسرائيل بما فيها إطلاق الصواريخ نحو حيفا اليوم".
https://x.com/AvichayAdraee/status/1838641227031310770
وعلى الجانب الآخر، أكّد مصدر مقرب من حزب الله أن الغارة الاسرائيلية الثلاثاء على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل القيادي العسكري في الحزب ابراهيم قبيسي، في خضم تصعيد غير مسبوق منذ بدء حزب الله وإسرائيل تبادل القصف قبل نحو عام.
وجاء تأكيد المصدر بعد وقت قليل من إعلان الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلات سلاح الجو هاجمت ضاحية بيروت وقتلت إبراهيم محمّد قبيسي، قائد منظومة الصواريخ في منظمة حزب الله الإرهابية".
وبحسب الجيش الاسرائيلي، استُهدف قبيسي إلى جانب قياديين آخرين من وحدة الصواريخ في حزب الله.
وأوضح أن " إبراهيم قبيسي كان مصدر معرفة مهما في مجال الصواريخ وكان على علاقة وثيقة بقياديين عسكريين بارزين في حزب الله".
وانضم قبيسي إلى الحزب في الثمانينات، وشغل مناصب عسكرية هامة من ضمنها قيادة وحدة بدر، وهي واحدة من مناطق عمليات حزب الله الثلاث في جنوب لبنان، وفق الجيش الاسرائيلي.
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