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لبنان

خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!

Lebanon 24
24-09-2024 | 15:17
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تتواصل الغارات الاسرائيلية، مساء اليوم، مستهدفة عشرات القرى والبلدات في مختلف الاقضية في الجنوب وصيدا.


وأفادت مندوبة "لبنان 24" بان العدو استهدف منازل بغارات متتالية وسط بلدة كفرملكى بحي كرم السنديان.
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وكان قد استهدف بسلسلة غارات محيط بلدات عدلون، عدشيت، جبل الريحان، عيناتا، بنت جبيل، كفرصير، علما الشعب وكفرملكي.
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