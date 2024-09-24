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لبنان

"لا تستهينوا أبدا".. إيران تحذر من قوة حزب الله

Lebanon 24
24-09-2024 | 16:09
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أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن "قوة حزب الله الحقيقية، هي قدراته الذاتية والدعم الشعبي".

وقال عراقجي: "لا تستهينوا أبدا بقدرة حزب الله على الدفاع عن لبنان ضد أي عدوان، فهو قادر على تسوية قواعد ومستعمرات الكيان الإسرائيلي بالأرض".
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