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لبنان

حقوق الرتباء المتقاعدين ومطالبهم على الطاولة بين الخير وعثمان

Lebanon 24
24-09-2024 | 16:23
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 زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يرافقه وفد من اللجنة الإدارية لرتباء متقاعدي المؤسسة تقدمه شفيع الأيوبي، وضم حسان نعوشي، عبدالله اللقيس ونافذ درويش.
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الوفد بحث مع اللواء عثمان في حقوق الرتباء المتقاعدين ومطالبهم، وقدم له وللنائب أحمد الخير الشكر على اهتمامهما ووقوفهما إلى جانبهم.
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