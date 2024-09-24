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لبنان

إشكال وإطلاق نار في طرابلس بسبب علبة سجائر!

Lebanon 24
24-09-2024 | 16:29
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وقع اشكال مساء اليوم في مدينة الميناء في طرابلس بين مجهول يستقل دراجة نارية وصاحب بسطة لبيع دخان من آل "د"، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


ووفقاً للمعلومات، يعود سبب الاشكال الى بيع الاخير علبة سجائر بسعر مرتفع عن باقي المحلات، ليتطور الاشكال لاحقاً الى اقدام الاول على اطلاق النار بإتجاه الاخير دون اصابته، ما ادى الى اصابة المدعو "س.ض" عن طريق الخطأ بطلق ناري ووصفت اصابته بالطفيفة، ليتم نقل الجريح الى مستشفى النيني للعلاج.
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وحضرت دورية من الجيش والمخابرات الى المكان وفتحت تحقيق بالحادثة والعمل جاري على تعقب مطلق النار لتحديد هويته وتوقيفه.
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