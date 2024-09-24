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لبنان

رئيس إيران: يجب وقف الوحشية الإسرائيلية في لبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 16:32
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شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أنه يجب وقف الوحشية الإسرائيلية في لبنان قبل أن تجتاح العالم.

ودان الرئيس الإيراني، الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشيرا الى أن النظام الصهيوني يرتكب الإبادة الجماعية في غزة بحجة الدفاع عن النفس، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
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وعن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، قال بزشكيان: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا أن إيران تعارض الحرب في أوكرانيا وتؤكد ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية.

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