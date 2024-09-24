مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة طارئة حول لبنان بطلب من فرنسا

قالت سلوفينيا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، إن المجلس سيجتمع الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء لبحث احتدام القتال في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".

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