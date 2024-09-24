لودريان يطرح مبادرة للوضع اللبناني

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كتبت " الديار": تقول معلومات صحفية لكن يجب تاكيدها من قبل مصادر فرنسية ان الموفد الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان اقترح التوصل لحل ديبلوماسي لهدنة على الحدود بين لبنان و«اسرائيل»، كذلك اقترح انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية بدل التجديد له سنة اضافية كقائد للجيش على ان يختار العماد عون في حال انتخب اسم قائد الجيش الجديد.وبعد وقف اطلاق النار تجري مفاوضات فرنسية تشترك فيها دول كبرى اقليمية مثل فرنسا واميركا ودول اوروبية اضافة الى ايران لتطبيق قرار تثبيت الهدنة ووقف اطلاق النار على الحدود بين لبنان و«اسرائيل»، على ان يرسل الجيش اللبناني 15 الف ضابط وجندي، وانه لا بد من انتظار المحادثات الاقليمية الدولية بشأن الحل، فإما العودة الى الـ «1701» واما العودة الى خط الهدنة الموقع بين لبنان و«اسرائيل» عام 1949.