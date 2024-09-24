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لبنان

رسمياً.. حزب الله ينعى ابراهيم قبيسي

Lebanon 24
24-09-2024 | 22:52
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نعى حزب الله الشهيد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
وكانت اسرائيل اغتالت قبيسي بعد ظهر امس بعد ان استهدفته بغارة في منطقة الغبيري.
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رسمياً..

ابراهيم

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