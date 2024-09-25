من الجنوب إلى البقاع.. جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية تطال القرى والبلدات





وفي جديد الاعتداءات، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم، حسب مندوبة "لبنان24"، سلسلة غارات على بلدات حوش الرافقة والخضر ورياق وسهل سرعين وسهل اللبوة، في البقاع، كما واستهدفت منزلا في النميرية، ما أدى إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، بالاضافة إلى استهداف منزل في عريض مرجعيون ( العريض الفوقاني) الساعة ال4:30 فجراً ما أدى إلى دماره، وتبع الغارة قصف مدفعي على بلدة دبين.

Advertisement

كذلك، سُمعت أصوات غارات عنيفة في البقاع الاوسط مصدرها البقاع الغربي. لليوم الثالث على التوالي، تستمر إسرائيل بسلسلة هجماتها الجوية على لبنان، بدءًا من الجنوب وصولا إلى البقاع، من خلال شن أحزمة نارية على مواقع ومنازل تزعم أنّها تحتوي على أسلحة لـ"الحزب".وفي جديد الاعتداءات، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم، حسب مندوبة "لبنان24"، سلسلة غارات على بلدات حوش الرافقة والخضر ورياق وسهل سرعين وسهل اللبوة، في البقاع، كما واستهدفت منزلا في النميرية، ما أدى إلى سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، بالاضافة إلى استهداف منزل في عريض مرجعيون ( العريض الفوقاني) الساعة ال4:30 فجراً ما أدى إلى دماره، وتبع الغارة قصف مدفعي على بلدة دبين.كذلك، سُمعت أصوات غارات عنيفة في البقاع الاوسط مصدرها البقاع الغربي.

كما شنّ العدو سلسلة من الغارات على بلدات مشغرة وميدون وسحمر ويحمر ولبايا وقليا في البقاع الغربي.

بالتوازي، شن الطيران الحربي غارات عنيفة قرابة الخامسة فجرا بصواريخ ثقيلة على منطقة بين بريتال والطيبة ومدينة بعلبك عند أول طريق نحلة بالقرب من جامع الامام الصادق، بالاضافة إلى شن غارة باتجاه اعالي النبي شيت - جنتا.

وتعرضت بلدة القصيبة لـ7 غارات متتالية ليلاً، استهدفت بعض المباني على الطريق العام التي قطعت باتجاه النبطية وصور بسبب تراكم الردم عليها، في حين أغار العدو أيضا على أرزون وتولين ومجدل سلم والحوش وتفاحتا والقليلة - المعلية والصوانة ومارون الراس والناقورة وارزي والمنصوري.

وسقط صباح اليوم 3 شهداء في قبريخا هم الشهيد محمد عبد الرحمن فحص والشهيد احمد محمد فحص والشهيد علي يوسف فحص.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات حربية على بلدات تبنين بالقرب من المستشفى وباتجاه اقليم التفاح في محيط بلدة رومين وحومين و بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون.

وامس شنّ العدو حزاما ناريا واسعا أدى إلى إلحاق الدمار في مختلف المناطق اللبنانية في الجنوب من صيدا إلى صور والناقورة والنبطية، وكذلك البقاع الغربي ومعظم قرى وبلدات البقاع الأوسط والشرقي.



كما دوّى انفجار هائل في أرجاء العاصمة بيروت، بُعيد منتصف الليل، تبيّن أنّه ناجم عن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين الجية والسعديات.