بصاروخ باليستي.. هجوم من لبنان باتجاه تل ابيب للمرة الأولى خلال هذه الحرب

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عاجل..
اعتراض صاروخ 🚀 بالستي في سماء #تل_أبيب لأول مرة في هذه الحرب اطلق من #لبنان #الهلال_البكيريه
🔴لمتابعة أخبار اسرائيل من الداخل أولا بأول تابع قناتنا تلقرام 👇🏻👇🏻https://t.co/Y3Sxef1Yxm pic.twitter.com/ZeNyVihHhD
— روزان قباص ال سالم. يهودية يمنية (@Ro_gopa) September 25, 2024
🏮🏮🏮
عاجل..
اعتراض صاروخ 🚀 بالستي في سماء #تل_أبيب لأول مرة في هذه الحرب اطلق من #لبنان #الهلال_البكيريه
🔴لمتابعة أخبار اسرائيل من الداخل أولا بأول تابع قناتنا تلقرام 👇🏻👇🏻https://t.co/Y3Sxef1Yxm pic.twitter.com/ZeNyVihHhD
#عاجل #نتانيا شمال #تل_ابيب تحت الأنذار بهجوم صاروخي وانباء عن استهداف انظمة الدفاع الإسرائيلية صواريخ بالستية تتوجه للمنطقة
نمتابعة وتحديث ... صاروخ واحد بالستي من نوع فاتح صناعة ايرانية تم اطلاقه من لبنان وتم اعتراضه وإسقاطه من قبل الدفاعات الإسرائيلية pic.twitter.com/6zpMHLMufg
— مجتهد العراق (@mujtahid_i) September 25, 2024
#عاجل #نتانيا شمال #تل_ابيب تحت الأنذار بهجوم صاروخي وانباء عن استهداف انظمة الدفاع الإسرائيلية صواريخ بالستية تتوجه للمنطقة
نمتابعة وتحديث ... صاروخ واحد بالستي من نوع فاتح صناعة ايرانية تم اطلاقه من لبنان وتم اعتراضه وإسقاطه من قبل الدفاعات الإسرائيلية pic.twitter.com/6zpMHLMufg