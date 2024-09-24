بصاروخ باليستي.. هجوم من لبنان باتجاه تل ابيب للمرة الأولى خلال هذه الحرب

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اعتراض صاروخ 🚀 بالستي في سماء #تل_أبيب لأول مرة في هذه الحرب اطلق من #لبنان #الهلال_البكيريه

🔴لمتابعة أخبار اسرائيل من الداخل أولا بأول تابع قناتنا تلقرام 👇🏻👇🏻https://t.co/Y3Sxef1Yxm pic.twitter.com/ZeNyVihHhD — روزان قباص ال سالم. يهودية يمنية (@Ro_gopa) September 25, 2024 Advertisement

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق نتانيا وغوش دان في تل أبيب، في وقت أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تعليمات للسكان بدخول الملاجئ، من دون تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.وفي تطور جديد، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صواريخ انطلقت من الأراضي اللبنانية لأول مرة منذ بدء هذه الحرب، واستهدفت مدينة تل أبيب مباشرة. وأضافت أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض صاروخ انطلق من لبنان.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخًا واحدًا على الأقل تم إطلاقه من لبنان باتجاه تل أبيب، وتم التصدي له من قبل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية.