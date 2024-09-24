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لبنان

بصاروخ باليستي.. هجوم من لبنان باتجاه تل ابيب للمرة الأولى خلال هذه الحرب

Lebanon 24
24-09-2024 | 23:54
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق نتانيا وغوش دان في تل أبيب، في وقت أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تعليمات للسكان بدخول الملاجئ، من دون تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.
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وفي تطور جديد، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صواريخ انطلقت من الأراضي اللبنانية لأول مرة منذ بدء هذه الحرب، واستهدفت مدينة تل أبيب مباشرة. وأضافت أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض صاروخ انطلق من لبنان.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخًا واحدًا على الأقل تم إطلاقه من لبنان باتجاه تل أبيب، وتم التصدي له من قبل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
 
من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان باتجاه تل أبيب "صاروخ باليستي".
 

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