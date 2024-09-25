رسالة إسرائيلية جديدة لأهالي الجنوب: لا تعودوا إلى منازلكم (صورة)

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ونشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي تحذيرا إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين اخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم بوجوب عدم العودة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.وقال:" من أجل سلامتكم لا تعودوا إلى منازلكم حتى إشعار آخر".