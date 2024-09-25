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لبنان

رسالة إسرائيلية جديدة لأهالي الجنوب: لا تعودوا إلى منازلكم (صورة)

Lebanon 24
25-09-2024 | 00:27
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طالب الجيش الإسرائيلي سكان القرى اللبنانية الحدودية عدم العودة إلى منازلهم.
ونشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي تحذيرا إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين اخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم بوجوب عدم العودة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.
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وقال:" من أجل سلامتكم لا تعودوا إلى منازلكم حتى إشعار آخر".
 
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