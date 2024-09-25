غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)

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دوّى انفجار هائل في أرجاء العاصمة بيروت وضواحيها، بُعيد منتصف الليل، تبيّن أنّه ناجم عن سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين الجية والسعديات.وأفيد عن أنّ غارات عنيفة متتالية هزّت منطقة الشوف والإقليم منذ بعض الوقت، استهدفت هنغاراً على الطريق العامة بالقرب من محطة للمحروقات بين الجية والسعديات، من دون الافادة عن وقوع اصاباتوقد خلّفت الغارة دماراً كبيراً في هنغارات إلى جانب الطريق الساحلية.