هل أوتوستراد الجنوب سالك أمام السيارات؟

أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن الطريق باتجاه الجنوب هي غير مقطوعة، على عكس الأخبار المتناقلة التي أوردت أن الطريق مقطوعة نتيجة تراكم الأتربة والصخور إثر غارة الإسرائيلية على الاوتستراد في منطقة الجية.

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