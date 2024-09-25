Advertisement

لبنان

هل أوتوستراد الجنوب سالك أمام السيارات؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1251540-638628470193807201.png
Doc-P-1251540-638628470193807201.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن الطريق باتجاه الجنوب هي غير مقطوعة، على عكس الأخبار المتناقلة التي أوردت أن الطريق مقطوعة نتيجة تراكم الأتربة والصخور إثر غارة الإسرائيلية على الاوتستراد في منطقة الجية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: مدراس لبنانية بدأت التعليم عن بعد استعدادا لفترة انقطاع طويلة
lebanon 24
25/09/2024 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجل.. استهداف سيارة على الطريق بين بلدتي سحمر ويحمر
lebanon 24
25/09/2024 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: على مجلس الأمن أن يقوم بدوره ونحن بحاجة ماسة لقطع الطريق على الحرب وعلى الجانبين وقف إطلاق النار فورا
lebanon 24
25/09/2024 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: في حزب الله يحسبون أفعالهم ويفحصون وجهة الأمور وردوده في الطريق على الرغم من التأخير
lebanon 24
25/09/2024 12:08:11 Lebanon 24 Lebanon 24

انقطاع

الطريق

الدولبة

باتجاخه

الجنوب؟

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-25
04:28 | 2024-09-25
05:07 | 2024-09-25
05:00 | 2024-09-25
05:00 | 2024-09-25
04:54 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24