عمليات الإنقاذ انتهت.. إليكم حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على الغبيري

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أعلنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني انهاء عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الغبيري حيث سقطت ثلاث طبقات من مبنى سكني إثر غارة إسرائيلية استهدفته قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس.وأشارت إلى انه بوشرت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف منذ الأمس واستمرت طيلة الليل الى أن تم العثور على كافة المفقودين لتبلغ الحصيلة النهائية 6 شهداء و15 جريحاً تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة.