"حزب الله" يشجع المدنيين على ترك القرى

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افادت مصادر مطلعة ان "حزب الله" يشجع المدنيين وابناء القرى الجنوبية على ترك جنوب لبنان واخلاء القرى، لان وجودهم ليس له ضرورة في المرحلة الحالية، لا بل يعرضهم للخطر.وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب يفضل ان يخفف قدر الإمكان عدد الشهداء المدنيين في المرحلة المقبلة، الامر الذي يعطيه هامشا كبيرا من التصعيد واستهداف العمق الاسرائيلي.وترى المصادر ان الحزب لا يشعر بالضغط في حال بقي عدد كبير من اهالي الجنوب نازحين، اذ ان الضغط سيتحول ليصيب نتنياهو حيث تهجر الى اليوم 300 الف مستوطن ودخل مليون مستوطن الى الملاجئ.وفي السياق لوحظ أن "حزب الله" بدأ إعتماد عبارة "دفاعا عن لبنان وشعبه" في بياناته العسكرية، مع شن العدو الاسرائيلي غارات مكثفة على كافة المناطق من الجنوب إلى البقاع وصولا الى أعالي كسروان وجرود قرطبا والضاحية الجنوبية لبيروت.وقال مصدر مواكب لمجريات المعارك، ان إسرائيل تخطت الخطوط الحمر ولم يعد تركيزها منصبا على الجنوب، من هنا فإن عمليات حزب الله باتت ردا على الاعتداءات التي تطال كافة لبنان وليس مناطق معينة كما في السابق.