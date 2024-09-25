بن فرحان التقى بوحبيب في نيويورك: لإجراء خرق في الإنتخابات الرئاسية

إلتقى وزير الخارجية والمغتربين د.عبدالله بوحبيب بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود حيث وضعه في أجواء الأوضاع الميدانية في ضوء الإعتداءات الإسرائيلية والتصعيد المتدحرج.

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وقد تبادل الوزيران الأفكار حول كيفية الخروج من هذه الحلقة في ظل الصعوبات التي تواجه وقف اطلاق النار في غرة وانهاء الصراع.

كما حث الأمير بن فرحان اللبنانيين على انتهاز الأحداث الأخيرة لإجراء خرق في الإنتخابات الرئاسية.

من جهته شكره الوزير بوحبيب على اهتمام المملكة بالإستماع الى وجهة نظر لبنان وتقديم المساعدة الممكنة.

كما إجتمع وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب بنظيره اليوناني جورجوس جرابيتريتيس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ووضعه في اجواء آخر التطورات في لبنان. وعرض الوزير جرابيتريتيس تقديم الدعم والمساندة للشعب اللبناني في كل ما يحتاجه في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.

كذلك شارك الوزير بوحبيب في حلقتين حواريتين في كل من جامعة كولومبيا ومؤسسة كارنيغي حيث قدم شرحاً مفصلاً حول الأزمة التي يمر بها لبنان وأسباب الصراع القائم وأصوله، وصولاً الى الحلول الممكنة. ولقد انضم الوزير بوحبيب في وقت لاحق الى الوفد الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد وصوله الى نيويورك.