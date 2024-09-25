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لبنان

غياب باسيلي كامل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-09-2024 | 01:30
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بالرغم من ان بعض قيادات وناشطي "التيار الوطني الحر" يعملون بشكل حثيث على دعم النازحين من جنوب لبنان ومساعدتهم، الا ان الواقع السياسي لـ"التيار" لا يبدو مشابها لهذه المبادرات الفردية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل لم يصدر اي تعليق فعلي لما حصل في الجنوب من مجازر اسرائيلية بالرغم من التنديد الرسمي الصادر عن "التيار" امس، وهذا ما أزعج "حزب الله" بشكل كبير.
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وترى المصادر أن باسيل لديه شعور ان "حزب الله" يخسر الحرب وهذا ما يدفعه الى عدم وضع كل رهانه على حليفه السابق، مفضلا" الاستثمار" بالتمايز عنه في المرحلة الحالية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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