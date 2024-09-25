بالتفاصيل.. من هو ابراهيم قبيسي الذي اغتالته إسرائيل في الضاحية؟

نشر الإعلام الحربي في حزب الله نبذة عن الشهيد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" الذي استشهد بغارة إسرائيلية أمس الثلاثاء على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وحسب السيرة فإن قبيسي هو من مواليد بلدة زبدين في جنوب لبنان بتاريخ 10-10-1962.

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وانتسب إلى صفوف المقاومة الإسلاميّة منذ انطلاقتها عام 1982.

كما تدرّج في المسؤوليات التنظيميّة داخل هيكليّات المقاومة الإسلاميّة وخضع للعديد من الدورات القياديّة العليا.

أشرف قبيسي وخطّط للعديد من عمليّات المقاومة الإسلاميّة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، خصوصّا في محور الإقليم الذي تولّى مسؤوليّته بين عامي 1998 و2000.

وتولّى مسؤوليّة وحدة بدر العسكريّة (شمالي نهر الليطاني) بين عامي 2001 و2018.وقاد عددًا من التشكيلات الصاروخيّة في المقاومة الإسلاميّة.